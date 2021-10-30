Экономист назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке недвижимости Фото: Евгения ГУСЕВА

Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья.

Первая ошибка – невозможность трезво оценить свои финансовые возможности. Чаще всего клиент оформляет ипотечный кредит, а потом не может платить.

Порой у человека меняются обстоятельства и тогда он вынужден договариваться с банком о снижении суммы платежа или кредитных каникулах.

Вторая ошибка – не проверяют юридическую чистоту сделки. Часто жилье продается без согласия супруга или есть несовершеннолетние собственники.

- Рекомендую перед подписанием договора исключить все юридические обстоятельства, которые могут стать основанием для признания сделки недействительной, — посоветовал экономист в беседе с ФАН.

Третья ошибка – отсутствие анализа места положения. Люди покупают квартиру и не утруждают себя тем, чтобы залезть в Интернет, посмотреть, вдруг есть планы построить под окнами транспортную развязку. Такое соседство приводит к понижению стоимости объекта.

А вот открытие метро в шаговой доступности, только повысит цену на объект.

Четвертая ошибка – незаконные перепланировки. Порой покупатели не обращают на них внимание, но это может привести к серьезным штрафам. Нужно будет пройти много инстанций, чтобы узаконить изменения, либо восстановить их.

-Если был произведен демонтаж капитальных стен - это узаконить невозможно. Совет — тщательно проверять техническую документацию, чтобы в дальнейшем не тратить время на согласование и суды, - советует экономист.

Пятая ошибка – узнать продавца. Если он находится в стоянии банкротства и будет им признан, то сделка может быть признана нелегитимной. То есть, объект вернут бывшему собственнику, а уже потом отдадут в пользу кредиторов продавца.

По закону покупателю положено вернуть деньги за объект, но в реальности их может не оказаться.

В свою очередь Константин Барсуков, член Российской гильдии риелторов, перечислил главные мошеннические схемы при покупке недвижимости.

Первый и самый важный признак мошенничества — беспричинно заниженная стоимость квартиры в сравнении с рыночными ценами, сообщает NEWS.ru.

А вот покупать недвижимость на курортах России лучше всего осенью, зимой или весной, но только не летом. Вне сезона на объектах можно будет хорошо сэкономить, об этом «Известиям» рассказал специалист по недвижимости в Сочи Иван Потапов.