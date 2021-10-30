Директорам фармрегулятора Бразилии угрожают расправой, если в стране одобрят вакцинацию детей от коронавируса

Бразилия на втором месте в мире по числу жертв коронавируса, больше — только в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятерым директорам бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) угрожают расправой, если в стране будет одобрена вакцинация детей против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба фармацевтического регулятора Бразилии.

Уточняется, что они получили «письма с угрозой убийства в случае возможного одобрения Anvisa вакцин для детей в возрасте от пяти до 11 лет» по электронной почте в самом начале рабочего дня – половине девятого утра по местному времени – в четверг, 28 октября. Такие же угрозы, по данным агентства, получили учебные заведения в штате Парана.

Руководство Anvisa обратилось с заявлением в полицию и генеральную прокуратуру, ведется следствие, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, по числу заразившихся коронавирусом Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии: с начала пандемии там заболели COVID-19 почти 21,8 миллиона человек, умерли 607 тысяч. Больше жертв коронавируса – только в Штатах.