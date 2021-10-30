Врач-диетолог дала 10 советов, как не поправиться с приходом холодов Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Александра Ноев дала советы, как не располнеть с наступлением холодов.

Главное в вопросе контроля веса – это режим сна.

Первое - засыпать надо не позднее 23:00, а длительность сна должна составлять около восьми часов.

Осенью это особенно важно, чтобы не давать дополнительную нагрузку на иммунитет.

- Полуночники, игнорирующие это важное правило, всегда имеют серьезные проблемы со здоровьем. Они съедают гораздо больше углеводной и жирной пищи. Следствие — лишний вес, — комментирует врач ФАН.

Второе – после пробуждения нужно выпить стакан теплой воды, примерно

40-42 градуса. А через 15 минут принять столовую ложку льняного масла.

Оно поможет снизить холестерин и вязкость крови, нормализовать стул и улучшить метаболизм.

Важно помнить, что открытую бутылку масла нужно держать в холодильнике, иначе оно станет токсичным.

Третье – правильный завтрак. Подойдут цельнозерновые крупы, овощи и сезонные фрукты. В рацион разрешается добавить сухофрукты, но они калорийные.

- Миксы с имбирем, лимоном, гвоздикой, барбарисом, облепихой, клюквой помогут зарядить вас энергией на весь день, — советует эксперт.

Четвертое -перекусы. Для этих целей не подойдут булочки, бутерброды, конфеты и печенье. А вот цельнозерновые хлебцы с авокадо, овощами, моцареллой, рыбкой, курага, несоленые орехи, яблоко, персик, морковь, печеная тыква или свекла – будут в самый раз.

Пятое – отказ от сладких чаев, кофе и лимонадов. Это «жидкие калории» и они незаметно прибавляют вес.

Шестое – горячее питание. Оно осенью необходимо человеку.

- Если готовите дома, постарайтесь заменить картофель в супах стеблями сельдерея и плодами фенхеля. Также не сочетайте хлеб с мясом, это вызывает диспепсию, вздутие живота и сонливость посреди рабочего дня, - говорит диетолог.

Седьмое — употребление овощей. Норма — не менее 600 граммов овощей в сутки. Овощи можно есть в сыром виде, варить, тушить и запекать. Но не стоит злоупотреблять крахмалистыми овощами.

Восьмое – фрукты. Но и их стоит употреблять с ограничением. Достаточно съесть пару яблок в сутки.

Девятое — подсчет калорий. Сегодня это может делать специальное приложение в телефоне. Нужно провести «ревизию» питания, чтобы понимать, не передаете ли вы.

Десятое – физическая активность. Даже 10 тысяч шагов в день дают ускорение метаболических процессов.

- Даже минимальная физическая нагрузка дома способна улучшить качество тела. К тому же, первые результаты будут отличной профилактикой «зажоров», - заключила врач.

Помимо осени есть еще один фактор, способствующий набору лишнего веса - это пандемия. Как отмечают диетологи, оба этих фактора являются стрессовыми для людей и могут привести к перееданию, пишет газета "Известия".

Поднять настроение во время осенней хандры сможет шоколад, но употреблять его нужно в ограниченном количестве, сообщает телеканал "360".