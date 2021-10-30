В Ингушетии столкнулись КамАЗ и легковушка, погибли женщина с младенцем

По предварительным данным, в ДТП пострадали восемь детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздним вечером в пятницу, 29 октября, в Ингушетии «лоб в лоб» столкнулись КамАЗ и легковушка, в результате погибли два человека – женщина и новорожденный ребенок, еще детей восемь пострадали.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла на 570-м километре трассы «Кавказ» в районе Назрановской крепости. Предположительно, водитель автомобиля «ВАЗ – 2115», совершая маневр обгона, врезался в КамАЗ на встречной полосе.

«В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, по пути в больницу скончался новорожденный ребенок. По предварительным данным, еще восемь несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу», - говорится в сообщении МВД.

Ведется следствие. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно, 14 октября, очень похожая авария произошла в Ростовской области, где многодетная мать повезла сыновей в больницу, не справилась с управлением, машину вынесло на «встречку» под колеса КамАЗа. Погибли четверо – сама женщина и трое ее детей.