Корабли США и НАТО начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс начали проводить военно-морские операции в Средиземном и Черном морях. В маневрах примут участие корабли шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США, а также ударных сил и сил поддержки НАТО. Об этом в ночь на субботу 30 октября, сообщила пресс-служба американских ВМС.

Отмечается, что штабы будут находиться на флагмане 6-го флота США, десантном командном корабле класса Blue Ridge («Голубой хребет») Mount Whitney.

«Mount Whitney и штабы на нем будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях, работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», - говорится в заявлении американских МВС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в Черное море направился американский ракетный эсминец Porter.

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