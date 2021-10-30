Власти Саудовской Аравии высылают из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Саудовской Аравии высылают из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббару, дипломату дали на сборы двое суток – 48 часов. Такое решение королевство приняло из-за «недружественных» высказываний ливанского министра информации Георга Кардахи по поводу конфликта в Йемене.

После объявления о высылке ливанского посла из Саудовской Аравии такое же решение принял Бахрейн, потребовав, чтобы глава дипмиссии Ливана в Манаме в течение 48 часов покинул территорию страны.

Тем временем в Бейруте созывается экстренное министерское заседание, участники которого будут обсуждать возможные пути урегулирования возникших разногласий с Эр-Риядом. Совещание пройдет в субботу, 30 октября, а возглавит его министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, поскольку премьер страны Наджиб Микати сейчас находится в заграничной рабочей поездке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, отношения Ливана со странами Персидского залива обострились из-за интервью Георга Кардахи, в котором ливанский министр назвал действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене агрессией, и заявил, что повстанцы из группировки «Ансар Алла» вынуждены обороняться.