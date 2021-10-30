В Белом доме оценили встречу Байдена с Макроном, назвав ее содержательной и важной

Встреч президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в Риме Фото: REUTERS

В пятницу, 29 октября, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели переговоры на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме. В Белом доме оценили эту встречу как «содержательную, важную и стратегическую».

«Это был очень содержательный, я бы сказал, широкомасштабный и стратегический разговор», - заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, отвечая на вопросы журналистов после беседы Байдена с Макроном.

По его словам, лидеры двух стран провели примерно 60% отведенного под встречу времени наедине, а оставшуюся его часть – в присутствии членов своих делегаций.

«Некоторые из вопросов, которые они обсуждали, включали Россию, Китай, энергетику и вопросы ядерной сферы», - приводит слова американского чиновника РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Байден прилетел в Рим минувшей ночью. В пятницу его принял в Ватикане Папа римский Франциск, причем аудиенция у понтифика длилась гораздо дольше, чем предыдущие беседы Папы с другими президентами США.