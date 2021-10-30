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В мире30 октября 2021 4:35

США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

Американские ВМС сообщают, что испытания прошли успешно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее в США провели три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия

Ранее в США провели три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия

Фото: REUTERS

Американские Военно-морские силы (ВМС США) провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что испытания прошли на полигоне Промонтори в штате Юта, и их результаты вполне устроили разработчиков новой ракеты.

«Программы стратегических систем ВМС успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВМС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 21 октября американские Военно-морские силы сообщили о трех успешных ракетных пусках в США, осуществленных в рамках разработки гиперзвукового оружия. В сообщении ВМС говорилось, что «испытания продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и системы-прототипы в реалистичной обстановке».

Позже агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в военных кругах США рассказало, что во время тестового запуска ракета-носитель не смогла взлететь.