США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

Ранее в США провели три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия Фото: REUTERS

Американские Военно-морские силы (ВМС США) провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что испытания прошли на полигоне Промонтори в штате Юта, и их результаты вполне устроили разработчиков новой ракеты.

«Программы стратегических систем ВМС успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВМС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 21 октября американские Военно-морские силы сообщили о трех успешных ракетных пусках в США, осуществленных в рамках разработки гиперзвукового оружия. В сообщении ВМС говорилось, что «испытания продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и системы-прототипы в реалистичной обстановке».

Позже агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в военных кругах США рассказало, что во время тестового запуска ракета-носитель не смогла взлететь.