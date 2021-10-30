США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

Ранее в США провели три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия
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Американские Военно-морские силы (ВМС США) провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что испытания прошли на полигоне Промонтори в штате Юта, и их результаты вполне устроили разработчиков новой ракеты.
«Программы стратегических систем ВМС успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВМС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 21 октября американские Военно-морские силы сообщили о трех успешных ракетных пусках в США, осуществленных в рамках разработки гиперзвукового оружия. В сообщении ВМС говорилось, что «испытания продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и системы-прототипы в реалистичной обстановке».
Позже агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в военных кругах США рассказало, что во время тестового запуска ракета-носитель не смогла взлететь.