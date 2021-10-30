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Здоровье30 октября 2021 4:58

В Колумбии с 31 октября начнут прививать от коронавируса детей от трех до 11 лет

Власти страны решили вакцинировать малышей вопреки рекомендациям фармрегулятора
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Колумбии Иван Дуке

Президент Колумбии Иван Дуке

Фото: REUTERS

В Колумбии с 31 октября начнут прививать против коронавируса детей от трех до 11 лет. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил на своей странице в Twitter президент страны Иван Дуке. Он уточнил, что малышей и школьников младших классов будут прививать от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac.

Между тем, на прошлой неделе колумбийский Национальный институт контроля за медикаментами и продуктами питания, выдавший частичное разрешение на использование вакцины Sinovac для иммунизации детей, указал, что считает возможным использовать этот препарат для вакцинации детей не младше шести лет.

Колумбийский регулятор в своем заявлении подчеркнул, что его эксперты пришли к такому выводу на основании данных, полученных из Китая, Чили и других стран, где препарат Sinovac используется в педиатрии. Институт также отметил «ограниченность данных об эффективности и безопасности» вакцины в этой возрастной группе, в связи с чем он не стал однозначно рекомендовать использовать препарат для иммунизации детей, передает ТАСС.

К слову, ранее сайт kp.ru писал о колумбийце, который привился от коронавируса семь раз, причем прививки он делал разными вакцинами, в том числе Pfizer, Sinovac, AztraZeneca и Janssen.