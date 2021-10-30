Полиция США получила информацию об угрозе терактов в окрестностях Вашингтона

Информация о террористической угрозе поступила перед Хэллоуином Фото: REUTERS

Перед самым перед Хэллоуином, который в Соединенных Штатах и многих других странах каждый год отмечают в канун Дня всех святых 31 октября, полиция штата Виржиния получила тревожное сообщение о потенциальной угрозе, связанной с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

По данным источников телеканала CBS правоохранительные органы получили предупреждение о возможной угрозе для торговых центров, находящихся в пригородах Вашингтона. Поэтому стражи порядка ужесточили меры безопасности вокруг американской столицы и прилегающих к городу районах.

«Мы усилили присутствие полиции по всему округу, в том числе на главных транспортных магистралях, транзитных узлах, в торговых центрах», - сообщил начальник полиции округа Фэйрфакс Кевин Дэвис.

Усиленные меры безопасности в окрестностях Вашингтона будут действовать по меньшей мере в эти выходные дни, а также в преддверии губернаторских выборов в Виржинии, которые пройдут 2 ноября.