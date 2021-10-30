«Прогресс МС-18» с праздничными продуктами для новогоднего стола космонавтов пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС Фото: NASA

Ранним утром в субботу, 30 октября, грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-18» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сайт Роскосмоса ведет трансляцию.

Отмечается, что космический грузовик причалил к орбитальной станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС – космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, корабль «Прогресс МС-18» стартовал с космодрома Байконур в ночь на четверг, 28 октября, а на орбиту его вывела расписанная под хохлому ракета «Союз-2.1a».

Ранее сообщалось, что среди множества различных грузов корабля – праздничные продукты для новогоднего стола космонавтов. «Прогресс» доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также свыше полутора тонн оборудования и других полезных грузов, в том числе и для астронавтов NASA.