Премьер Украины предложил компаниям страны заменить газ биотопливом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биотопливо может стать хорошей альтернативой природному газу, считает председатель правительства Украины Денис Шмыгаль. На заседании президиума Конгресса местных и региональных властей премьер предложил энергетическим компаниям страны задуматься над заменой газа биотопливом.

Как отметил Шмыгаль, сейчас самое подходящее время для поиска способов энергосбережения. Использование биотоплива вместо газа позволит Украине проходить отопительные сезоны «с меньшим стрессом», сказал он. В качестве примера такой альтернативы премьер назвал топливные гранулы (пелеты).

Тем временем оператор газотранспортрной системы Украины решил направить компании "Нафтогаз" 1,8 миллиарда долларов на закупку топлива, чтобы преодолеть дефицит газа зимой.

Как писал сайт kp.ru, ранее Шмыгальт заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией о заключении прямого контракта на поставку газа.