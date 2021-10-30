Минпросвещения предлагает прекратить прием в колледжи по 43 профессиям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство просвещения России разработало проект приказа о прекращении приема в колледжи и техникумы по 43 специальностям с 31 декабря 2021.

Как указано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, планируется прекратить прием по таким профессиям, как судовой повар, оператор швейного станка, рекламный агент, младшая сестра по уходу за больными, парикмахер, слесарь газового оборудования, водитель городского электротранспорта. Минпросвещения отмечает, что за последние пять лет набор в колледжи вырос, и порядка 60% выпускников девятых классов поступают именно туда.

Прекращение приема в колледжи и техникумы по этим специальностям позволит привести систему подготовки кадров в соответствие с требованиям рынка труда, считают в ведомстве. Также Минпросвещения планирует выдавать колледжам гранты для развития образовательно-производственных кластеров в рамках программы «Профессионалитет».

Как писал сайт kp.ru, в начале сентября 2021 правительство расширило перечень профессий и специальностей, которые признаны самыми востребованными в экономике России. В обновленный список добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как: робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в перечне есть специальности из соцсферы и сферы обслуживания.