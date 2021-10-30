Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при Канады Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева стала победителем короткой программы на Гран-при в Ванкувере. Спортсменка показал второй в истории результат по новой системе начисления, набрав 84,19 балла.

Выступление Валиевой, как и других россиянок Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой, началось с опозданием. Дело в том, что автобус с участницами второй шестерки короткой программы задержался, из-за чего фигуристки вышли на лед на несколько минут позже, пишет «КП-Спорт».

Тем не менее это не помешало им занять весь пьедестал почета. С результатом 81,24 балла второй стала Туктамышева, третье место у Косторной, которая набрала 75,58 балла. Стоит отметить, что для победительницы короткой программы этот Гран-при стал первым в карьере.

Как рассказала сама Валиева, перед стартом соревнований она немного нервничала. Однако волнение прошло, когда началось выступление.