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Экономика30 октября 2021 9:39

Росрыболовство исключило дефицит красной икры перед Новым годом

В стране достаточные объемы вылова лососевых рыб, заверил глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
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Росрыболовство исключило дефицит красной икры перед Новым годом

Росрыболовство исключило дефицит красной икры перед Новым годом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дефицита красной рыбы и икры перед Новым годом в России точно не возникнет, заявил журналистам на Евразийском экономическом форуме руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По словам главы Росрыболовства, в стране объемы вылова горбуши и других лососевых рыб достаточный для того, чтобы избежать дефицита икры. Эти объемы предполагают значительное снижение цен, однако какими они будут, пока прогнозировать тяжело, отметил Шестаков. Он добавил, что регулирование цен на красную икру пока не рассматривается, поскольку это не социально значимый продукт.

Как писал сайт kp.ru, ранее в России красная икра подорожала на треть и достигла максимума за последнее десятилетие. По информации Росстата, стоимость красной икры в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, а это больше уровня 2020 года почти на 30 процентов.