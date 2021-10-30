«Уважаем вас больше, чем нашего слабака Бориса». Британцы поблагодарили Путина за газ

Британцы поблагодарили Путина за газ Фото: REUTERS

Британцы позитивно восприняли новость о поручении президента России Владимира Путина «Газпрому» закачать дополнительные объемы газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы. Так, читатели Daily Mail поблагодарили российского лидера, отметив, что теперь смогут спокойно себя чувствовать, не боясь дефицита топлива.

После поручений Путина о дополнительной закачке газа в европейские ПХГ цены сразу же начали ползти вниз. Это развеяло опасения британцев по поводу роста коммунальных платежей за энергию предносящей зимой, отмечает газета.

«Мистер Путин, домохозяйства по всей Великобритании искренне благодарят вас за вашу помощь! Если вы это читаете, то знайте, что мы, британцы, уважаем вас гораздо больше, чем нашего слабака Бориса!» – написал пользователь Chadney.

«Это Путин нам только приоткрыл ворота ада, чтобы мы увидели, что с нами произойдет, если он действительно перекроет нам задвижку. Это очень яркая демонстрация того, насколько мы в мире зависим от России и Китая. Конечно, с этим нужно что-то делать. Но что?!» – задалсмя вопросом Antz47.

«Ну что, съели? Весь этот фарс был нацелен на то, чтобы показать, насколько мы зависим от энергетических ресурсов России. Этого враждебного нам государства! И ведь здесь, в Британии мы получаем из России только 5% потребляемого нами газа. И то, как все переполошились и зарыдали», – заявил Andrew.

«Спасибо, Влад! Ты спокойно делаешь значительно больше, чтобы не дать замерзнуть этой зимой британским пенсионерам, чем все наше хваленое правительство тори!» – написал читатель под ником Old Cynic 60.

Как писал сайт kp.ru, Путин поручил руководству «Газпрома» начать закачку голубого топлива в газовые хранилища Германии и Австрии после того, как компания достигнет планового объема резервов газа в ПХГ России.