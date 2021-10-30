Российские военные начали наблюдение за эсминцем США «Портер» в Черном море

Американский ракетный эсминец "Портер" Фото: REUTERS

Силы Черноморского флота начали наблюдение за действиями эскадренного миноносца «Портер» Военно-морского флота Соединенных Штатов. Корабль оснащен управляемым ракетным оружием.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США», – сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России.

Как писал сайт kp.ru, накануе американский ракетный эсминец «Портер» направился в Черное море. Оснащенный управляемыми ракетными системами эскадренный миноносец класса «Арли Берк» отправился в регион для «взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО», сообщили в ВМС США.

Стоит отметить, что «Портер» – частый гость в Черном море, он побывал близ побережья Крыма не один раз. Например, в конце января этого года, как писал сайт kp.ru, силы и средства Черноморского флота России внимательно следили за передвижениями и действиями американского эсминца в регионе.