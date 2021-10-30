Цена на российский газ для Молдавии составит 450 долларов в ноябре 2021 Фото: REUTERS

Молдавия будет закупать газ у России в ноябре 2021 по цене 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правительства республики Андрей Спыну.

«Что касается цены, то принята предложенная нашей делегацией формула цен, которая основана на определенном соотношении цен на газ и нефть на рынке…Исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет быть приблизительно 450 долларов за тысячу кубометров, а позже может упасть в зависимости от котировки цены газа на фондовом рынке. По нынешним условиям для нас цена будет в два раза ниже рыночной и ниже той, чем мы платили в октябре», – написал он в Facebook.

Спыну отметил, что соглашение с «Газпромом» не предполагает каких-либо политических условий и в нем не упоминается Приднестровье. Касаемо долга Кишинев проведет в 2022 году аудит, на основании которого пройдут новые переговоры, добавил вице-премьер Молдавии.

Как писал сайт kp.ru, ранее Молдавия и «Газпром» договорились о поставках газ по цене ниже рыночной.