МИД РФ заявил, что не получившие QR-коды иностранные дипломаты привиты несертифицированными вакцинами

МИД РФ заявил, что не получившие QR-коды иностранные дипломаты были привиты несертифицированными вакцинами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не получившие QR-коды сотрудники иностранных дипмиссий в России привиты несертифицированными препаратами от коронавируса, этот вопрос сейчас прорабатывается, сообщили в МИД РФ.

Как рассказали в ведомстве РБК, группа не получивших QR-коды дипломатов весьма ограниченная. Случаи оформления QR-кодов для привитых несертифицированными вакцинами рассматриваются отдельно, отметили в российском МИД.

Уточняется, что после введения с конца в России новых ограничений некоторые иностранные дипломаты столкнулись с проблемами получения QR-кодов. Речь идет о тех, кто привился зарубежными препаратами от COVID-19. Несколько посольств направили в МИД России запрос с просьбой оказать содействие в оформлении QR-кодов.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов иностранными работниками, которые трудятся на территории столицы, в настоящее время данная проблема решается.