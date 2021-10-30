Ограничительные меры в регионе начинают действовать с 30 октября. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Тульской области находится под контролем, сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев. Ограничительные меры, введенные на прошлой неделе двумя указами губернатора Алексея Дюмина, направлены на прерывание цепочек распространения инфекции и помогут снизить рост заболеваемости COVID-19. В регионе временно приостановят работу непродовольственные магазины, спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, а для посещение кафе и ресторанов и при заселении в гостиницы потребуется предъявить QR-код, подтверждающий сделанную прививку или перенесенное за последние полгода заболевание. Кроме того, на территории области вводится обязательная вакцинация для работников строительной и сельскохозяйственной отраслей. В трудовых коллективах число вакцинированных или переболевших сотрудников должно быть не менее 80% (ранее допускалось не менее 60%).

- Принятые меры в течение 10-12 дней дадут положительный эффект, который уже фиксируется и выражается в снижении темпов прироста заболеваемости, - подчеркнул Александр Ломовцев.

Сейчас в инфекционных госпиталях Тульской области развернуто более двух тысяч коек, из них занято 1734. С 30 октября прием пациентов с коронавирусной инфекцией начал госпиталь в санатории «Слободка» на 170 мест. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, при необходимости будут развернуты еще 300 мест для больных COVID-19. Увеличено число эпидемиологических бригад скорой помощи, выезжающих на вызовы к пациентам с симптомами коронавируса. Ковидные госпитали полностью обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты и медицинским кислородом. Пациенты, проходящие лечение амбулаторно, остаются под медицинским наблюдением, их обеспечивают лекарствами и в случае ухудшения самочувствия немедленно госпитализируют в инфекционные госпитали.

Руководитель тульского Минздрава Дмитрий Марков напомнил, что в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября все поликлиники региона и пункты вакцинации будут продолжать работу. За последние две недели темпы вакцинации выросли вдвое. Первый компонент вакцины от коронавируса в регионе получили более 644 тысяч жителей, второй - более 600 тысяч. Оба компонента вакцины уже получила половина взрослых жителей региона.

- Принятый в регионе комплекс мер по стабилизации уровня заболеваемости и наращиванию темпов вакцинации, ответственное отношение жителей к своему здоровью позволят нам пройти пик заболеваемости и обеспечить устойчивую работу системы здравоохранения, - подчеркнул Дмитрий Марков.

Ограничительные меры начинают действовать в Тульской области с 30 октября. В регионе приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров, рынков и ярмарок, магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Исключение составят организации, работающие на доставку и самовывоз. Продолжат свою работу продовольственные магазины, аптеки, салоны связи. При посещении заведений общепита, бассейнов, фитнес-центров и тренажерных залов, а также при заселении в гостиницы людям старше 18 лет потребуются QR-коды. В регионе отменяются концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей, приостанавливают работу кинотеатры, расположенные в торговых центрах. Жителям старше 60 лет, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать многолюдные места и оставаться дома.