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Спорт30 октября 2021 13:22

Гимнастка Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по числу побед на чемпионатах мира

Спортсменка выиграла свою 18 золотую медаль мировых соревнований
Абдулла ШАКИРОВ
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Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по числу побед на чемпионатах мира

Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по числу побед на чемпионатах мира

Фото: REUTERS

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в японском Китакюсю. Спортсменка установила рекорд по числу золотых медалей мировых чемпионатов – их у нее теперь 18.

Аверина заработала 108,400 балла и обеспечила себе победу. Предыдущий рекорд – 17 медалей высшего достоинства – принадлежит россиянке Евгении Канаевой. Кроме того, Аверина стала четырехкратной чемпионкой мира в личном многоборье – первой в истории художественной гимнастики, пишет "КП-Спорт".

Как писал сайт kp.ru, ранее сборная России по художественной гимнастике выиграла чемпионат мира в групповых упражнениях в многоборье. За упражнение с пятью мячами, которое россиянки выполнили безупречно и без ошибок, они заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав была допущена одна ошибка, и в результате — 42,100 балла. По итогам двух программ общий результат составил 88,350 балла. С победой на чемпионате мира российских гимнасток поздравил президент Владимир Путин.