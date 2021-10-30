Меркель рассказала, что после ухода из политики будет больше путешествовать

Меркель рассказала, чем займется после ухода из большой политики Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель поделилась планами после завершения политической карьеры. По ее словам, она намерена начать больше путешествовать и читать книги.

«Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного», – рассказала политик в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мрекель призналась, что почуствовала облегчение после получения документов об отставке. По ее словам, она удовлетворена проделанной на посту канцлера работой.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам ее правительства официальные увольнительные грамоты. Как отметил Штайнмайер, освобождение правительства от обязанностей носит формальный характер, так как новый кабинет министров еще не сформирован.

Ранее Меркель сообщила о своем намерении покинуть политику после выборов в Бундестаг в 2021 году. Она заявила, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет может стать новым главой правительства.