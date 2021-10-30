Приставы начали принудительное взыскание с Facebook штрафов на 43 миллиона рублей Фото: REUTERS

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к принудительному взысканию с американской корпорации Facebook штрафов на сумму 43 миллиона рублей, наложенных за отказ удалить запрещенный контент.

Согласно данным на сайте ФССП, приставы получили протоколы на 17 миллионов рублей, а до этого они начали принудительное взыскание 26 миллионов рублей. Штрафы назначил Мировой судебный участок Таганского района Москвы.

Как писал сайт kp.ru, ранее Таганский суд Москвы отказался удовлетворить завление Facebook отсрочить оплату штрафов в размере 17 миллионов рублей. Они были наложены на корпорацию за отказ удалить запрещенный контент.

На прошлой неделе судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей. Сумма накопилась за несколько штрафов против социальной сети за отказ удалять противоправную информацию - например, призывы несовершеннолетних к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.