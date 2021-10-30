Украинский депутат, обвиненный в госизмене за поздравление Путина, пообещал не менять политическую позицию

Депутата подозревают в государственной измене за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива прокомментировал уголовное дело, которое возбудила против него прокуратура Украины. Его обвиняют в государственной измене за то, что он записал видеопоздравление с днем рождения президенту России Владимир Путину.

Как заявил Кива, уголовное преследование не заставит его изменить свои взгляды на то, какими должны быть отношения России и Украины.

"Никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию", - приводит слова Кивы в субботу пресс-служба партии.

Как ранее писал сайт kp.ru, служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в государственной измене бывшему работнику прокуратуры Украины Игорю Шевченко, который после вхождения Крыма в состав России стал прокурором Севастополя.