СК возбудил уголовное дело против девушки, обнажившейся для съемок на фоне Исаакиевского собора

Девушка сделала несколько снимков с обнаженными ягодицами на фоне Исаакиевского собора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело против тридцатилетней жительницы Санкт-Петербурга. Она подозревается в оскорблении чувств верующих за публикацию фотографий, сделанных на фоне Исаакиевского собора - на кадрах девушка позирует с приспущенными штанами и полуобнаженными ягодицами.

Как говорится в сообщении СК, женщину подозревают в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, девушка уже была задержана. Подозреваемая находится в следственных органах и объясняет причину появления провокационного снимка

Ранее инцидент со скандальными фотографиями и оскорблением чувств верующих произошел в Москве, где блогер опубликовал провокационный снимок со своей подругой на фоне Красной площади и собора Василия Блаженного. Молодых людей осудили по статье об оскорблении чувств верующих и отправили за решетку на 10 месяцев.