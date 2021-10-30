Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ разбирается с ситуацией вокруг депутата Рашкина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с депутатом Госдумы, коммунистом Валерием Рашкиным. В пятницу 29 октября, он был задержан в лесу в Лысогорском районе. В багажнике машины Рашкина нашли тушу лося, топор и два ножа. СК взялся за расследование дела.

Как сообщил РИА Новости Зюганов, в КПРФ разбираются в произошедшем.

"Историю я пока не комментирую. Собираются все службы, в том числе и наши, поручено Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии [разобраться с этим]", - сказал он.

Зюганов пообещал дать развернутый комментарий об инциденте после того, как все прояснится. Пока же, подчеркнул он, нужно разобраться во всех деталях случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МВД сообщили, что на месте незаконной охоты на лося в Саратовской области были найдены охотничий карабин и разрешение на имя депутата КПРФ Валерия Рашкина.