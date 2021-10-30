Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 октября 2021 18:38

Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося в багажнике

Инспектор пытался узнать у парламентария, зачем он разделывал животное
Наталья Смирнова
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сети было опубликовано видео, снятое во время задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина. Полицейские обнаружили его в лесу в Лысогорском районе Саратовской области после сообщений очевидцев о выстрелах. В багажнике парламентария нашли тушу лося, топор и два ножа. Он подозревается в незаконной охоте.

Полное видео задержания опубликовал 5-tv.ru. На кадрах Рашкина спрашивают, откуда взялось мясо, на что он отвечает: "Здесь нашли". После требования открыть багажник машины, парламентарий подходит к двери и показывает правоохранителям окровавленные части животного. Но несколько раз говорит, что оружия у него не было.

Инспектор также спрашивает, зачем Рашкин и его товарищ разделывали мертвого лося, вместо того, чтобы сообщить о находке туши.

"Ну а куда его?", - ответил на это Рашкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с депутатом Госдумы, коммунистом Валерием Рашкиным. По его словам, в партии разбираются в произошедшем.

Смотреть видеосюжет
Депутат Рашкин объяснил наличие туши лося в багажнике
Депутат Рашкин объяснил наличие туши лося в багажнике
На кадрах парламентарий показывает тушу, ножи и рассказывает, что нашел лося якобы случайно.