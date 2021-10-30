Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося в багажнике

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сети было опубликовано видео, снятое во время задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина. Полицейские обнаружили его в лесу в Лысогорском районе Саратовской области после сообщений очевидцев о выстрелах. В багажнике парламентария нашли тушу лося, топор и два ножа. Он подозревается в незаконной охоте.

Полное видео задержания опубликовал 5-tv.ru. На кадрах Рашкина спрашивают, откуда взялось мясо, на что он отвечает: "Здесь нашли". После требования открыть багажник машины, парламентарий подходит к двери и показывает правоохранителям окровавленные части животного. Но несколько раз говорит, что оружия у него не было.

Инспектор также спрашивает, зачем Рашкин и его товарищ разделывали мертвого лося, вместо того, чтобы сообщить о находке туши.

"Ну а куда его?", - ответил на это Рашкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с депутатом Госдумы, коммунистом Валерием Рашкиным. По его словам, в партии разбираются в произошедшем.