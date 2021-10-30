Второе место на национальном отборе на “Детское Евровидение - 2021” заняла девочка из самарского села

Фото: предоставлено правительством Самарской области

Юлия Гаврилова из Самарской области заняла второе место на российском национальном отборочном этапе конкурса “Детское Евровидение - 2021”. Девочке 13 лет, она родом из села Кинель-Черкассы, это в 100 км от Самары. Тем не менее, уже сейчас на ее счету - 27 международных наград.

Ее дедушка руководил хором, мама Юлии - Наталья - взяла в кредит дорогое фортепиано, чтобы дочь могла заниматься музыкой. Первые уроки игры девочка получала по утрам перед садиком. Всю жизнь она мечтала попасть на Евровидение. Попытка, которую она предприняла в этом году, оказалась неудачной.

- Мы привезли с собой на выступление шикарнейший белоснежный наряд, но стилисты из команды конкурса посчитали, что выступление будет в другом образе - максимально простых джинсах, - рассказала Юлина мама Наталья Гаврилова. - Мы очень хотели, чтобы именно Самарская область представляла Россию на Евровидении и обязательно продолжим работать над этим.

С песней “Мое имя - любовь” Юлия Гаврилова на национальном отборе в “Детское Евровидение - 2021” заняла четвертое место по итогам зрительского голосования и второе место по оценке профессионального жюри.

- Уверен, в этот раз нам просто не хватило капельки везения. Но эта дверь закрылась, чтобы открылись другие. Мы уже работаем над новым материалом. Поддерживайте нас, вместе мы непобедимы! - прокомментировал выступление Юлии музыкальный продюсер и композитор Игорь Смирнов.

Первое место заняла Татьяна Меженцева из Москвы, именно она представит Россию в Париже.