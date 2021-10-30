Главы МИД России и Китая сообщили об актуальности скорейшего созыва саммита постоянных членов СБ ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И провели встречу на полях саммита стран Группы 20 (G20) в Риме. Они обсудили актуальные вопросы мировой повестки, сообщает МИД РФ.

Отмечается, что главы дипломатических ведомств прежде всего подчеркнули актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это нужно для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы и угрозы современности, решили они.

Также министры обсудили ситуацию в Афганистане, развитие обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дали высокую оценку актуальному состоянию российско-китайских отношений, обсудили сотрудничество в практических областях, затронутых пандемией.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) на саммите в Риме могут принять решение о целевых показателях по вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе и о доступе населения к таким препаратам.