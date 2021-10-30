На месте сгоревшего автобуса в Москве нашли тело человека, погибшего не из-за пожара

Огонь распространился на 15 квадратных метров. Фото: кадр видео

На месте сгоревшего автобуса на Рублевском шоссе в Москве обнаружили труп. В экстренных службах говорят, что причиной смерти человека стал не пожар, а некая другая причина.

Сам инцидент произошел в субботу, 30 октября, около 19:30 по московскому времени. На Рублевском шоссе загорелся автобус, огонь распространился на площадь в 15 квадратных метров. Как сообщали в МЧС, автомобиль следовал без пассажиров, возгорание было быстро локализовано и пострадавших не обнаружили.

Однако позднее, как сообщают источники ТАСС в экстренных органах Москвы, на месте пожара было обнаружено тело человека.

"По предварительным данным, смерть наступила не от факторов пожара", - заявил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 29 октября, глубоким вечером неординарное ДТП произошло на Русском мосту в сторону одноимённого острова. Горящий автомобиль тушила бригада пожарных. По словам водителя, автомобиль заглох, повалил дым из-под капота, затем Toyota Prius загорелся.