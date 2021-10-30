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В мире30 октября 2021 22:24

В Белоруссии ограничили доступ к сайту "Регнум"

Министерство информации республики пока не прояснило ситуацию
Наталья Смирнова
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В Белоруссии ограничили доступ к сайту российского информационного агентства Regnum.

В Белоруссии ограничили доступ к сайту российского информационного агентства Regnum.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белоруссии ограничили доступ к сайту российского информационного агентства Regnum. Это следует из сообщений интернет-провайдеров страны.

При попытке открыть сайт через одного из мобильных операторов страны сообщается, что доступ к ресурсу ограничен "во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Точной причины блокировки при этом не называется.

Нет информации об этом и на сайте министерства информации Белоруссии. Ведомство пока никак не прокомментировало блокировку или ограничение доступа к российскому ресурсу.

Как ранее писал сайт kp.ru, в республике был заблокирован сайт "КП в Белоруссии". Это произошло после того, как на сайте вышла заметка о подозреваемом в причастности к терроризму гражданине, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками. Заметка была спустя считанные минуты отредактирована, а затем удалена с сайта. Автор этого материала, журналист "КП в Белоруссии" Геннадий Можейко арестован на два месяца.

Вопрос работы российских СМИ в Белоруссии сейчас обсуждается на уровне МИД обеих стран.