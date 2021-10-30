Главы МИД России и Турции обсудили перспективы запуска регионального механизма "3+3" на Южном Кавказе

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретились в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Риме. Они обсудили, в частности, перспективы запуска регионального механизма в формате "3+3" на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, шестисторонний формат сотрудничества подразумевает участие Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана в решении вопросов Карабаха. Это проблемы блокировки экономических и транспортных связей в регионе, которые пока так и не были решены, а также другие актуальные точки соприкосновения.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе диалога уделили много внимания теме координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. В частности, была обсуждена возможность общих шагов по содействию боснийскому урегулированию и другие темы.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И провели встречу на полях саммита стран Группы 20 (G20) в Риме. Они обсудили актуальные вопросы мировой повестки.