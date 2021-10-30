Минздрав подтвердил смерть бабушки, ради которой внук пробирался в больницу Фото: REUTERS

В Минздраве Томской области подтвердили смерть бабушки жителя Томска Сергея, который ради ухода за пожилой родственницей под видом врача проник в "красную зону" больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Завреанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ № 2 в Томске Евгений Тарасенко рассказал, что состояние пациентки начало резко ухудшаться утром в пятницу, 29 октября. Из-за этого медики перевели ее в реанимацию. Однако в дальнейшем врачи также отметили ухудшение состояния бабушки Сергея, в частности это было в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности. Для облегчения ее состояния пенсионерку перевели на ИВЛ, но спустя некоторое время женщина скончалась.

Как ранее писал сайт kp.ru, житель Томска Сергей ради своей бабушки три дня проникал в "красную зону" больницы. Пожилая женщина заболела коронавирусом и находилась в тяжелом состоянии.