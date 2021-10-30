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В мире30 октября 2021 23:52

Глава ДНР предупредил о подготовке Украины к войне или провокации

По его мнению, на это указывает ряд признаков
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Глава ДНР предупредил о подготовке Украины к войне или провокации

Глава ДНР предупредил о подготовке Украины к войне или провокации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о ряде признаков, которые говорит о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации".

- У нас есть такое тоже ощущение. Все явные признаки и другие сигналы говорит о том, что Украина готовится либо к войне, либо к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных сел или выход на границу с Россией, - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Глава ДНР также предположил, что украинская сторона стягивает силы и технику "на южном направлении", чтобы желая отрезать республику от моря.

Накануне генштаб ВС Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Это был первый случай применения купленной у Турции техники. 26 октября беспилотник управляемой бомбой уничтожил пушку противника. При этом отмечается, что дрон не пересекал линию столкновения и был запущен якобы лишь для того, чтобы обстрелы украинских позиций прекратились.