Епископ "Православной церкви Украины" избил женщину за разговор на русском языке

В Киеве епископ "Православной церкви Украины" (ПЦУ) устроил скандал с соседкой по многоквартирному дому.

По данным интернет-портала "Факты", ссора между ними произошла из-за собаки пострадавшей. Священнослужителя якобы сильно раздражал громкий лай домашнего питомца. Мужчина накинулся на женщину на улице, прямо у подъезда и стал бить ее. Позже потерпевшая призналась, что все произошло так быстро, что она не успела отреагировать.

Однако на этом конфликт не закончился. Епископ напал на мужа соседки, который пришел разобраться в инциденте. Но на этот раз служителя церкви спровоцировал на драку русский язык, на котором разговаривала супружеская пара.

- Засланный? Мне СБУ вызвать?, - процитировала потерпевшая священника ПЦУ.