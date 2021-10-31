В Тверской области СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи задержали четверых подозреваемых в убийстве мужчины, которое было совершено 13 лет назад, в феврале 2008 года в Тверской области. Об этом сообщили в СУ СК региона.

По данным ведомства, они были задержаны в Твери, Москве и Московской области.

Речь идет о случае, когда потерпевший поставил свой автомобиль на стоянку, но домой не вернулся. Спустя несколько дней тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено закопанным в яму в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения Тверской области.

Отмечается, что на протяжении всех 13 лет следователи и сотрудники уголовного розыска не прекращали свою работу для установления причастных к преступлению лиц.

- Были проверены различные версии, в том числе о совершении убийства родственниками или знакомыми потерпевшего, корыстный мотив, а также убийство ранее судимыми и наркозависимыми, - уточнили в СУ СК.

Сейчас подозреваемых заключили под стражу, следователи проводят закрепление доказательственной базы.