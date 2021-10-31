ЦИК: Действующий мэр Тбилиси Каладзе побеждает на выборах после обработки более 50% бюллетеней Фото: Дарья АСЛАМОВА

Действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набирает 55,7% голосов во втором туре муниципальных выборов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки бюллетеней примерно с 53% участков.

Тем временем, конкурент Каладзе от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает 44,3% голосов.

В ЦИК уточнили, что кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидируют и в остальных четырех крупных городах Грузии - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Напомним, жители республики в субботу, 30 октября, выбирали мэров 20 муниципалитетов. Граждане голосовали и за депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся еще 2 октября. Тогда правящая партия тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.