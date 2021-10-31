Два человека погибли и пять пострадали в США в результате стрельбы на хэллоуин-вечеринке Фото: REUTERS

В США два человека погибли и еще пять граждан пострадали в результате стрельбы на вечеринке по случаю праздника Хэллоуин (31 октября) в штате Калифорния. Один из раненых в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что все произошло в пятницу во время вечеринки с участием "сотен человек". Теперь местная полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Другие подробности происшествия не приводятся. Также неизвестно, кто именно открыл огонь по людям и по какой причине.

Ранее сообщалось, как в американском городе Индианаполис (штат Индиана) произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Разбуженные выстрелами граждане сообщили полиции о стрельбе в жилом доме. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили там раненого подростка. Позже поступило сообщение о стрельбе в соседнем доме, где полицейские нашли тела пяти погибших. По основной версии правоохранителей, речь идет о предумышленном убийстве.