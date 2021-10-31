В Перу представили южнокорейский истребитель-аналог российского Checkmate

Южнокорейский истребитель KF-21, являющийся аналогом новейшего российского боевого однодвигательного самолета Checkmate, впервые представили в Латинской Америке на выставке вооружений SITDEF 2021. Мероприятие проходит в городе Лима (Перу).

Максимальная взлетная масса KF-21 составит 25 600 кг. Сам самолет будет может развивать скорость до 2 200 км/ч и оснащаться полезной нагрузкой до 7 700 кг. В отличие от российского Checkmate, южнокорейский самолет оснащается двумя двигателями общей тягой 20 тысяч кг.