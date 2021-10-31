Сенатор Пушков назвал полным провалом утрату контактов НАТО с Россией Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Tелеграм-канале, что отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией представляет собой провал альянса.

- Едкая-не едкая (фраза Лаврова), а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это полный провал руководства НАТО. Теперь Столтенберг "приветствует" визит в Россию президента Финляндии для переговоров с Владимиром Путиным, но при этом сам оказался лишен возможности любого диалога. А это - прямой ущерб для безопасности стран-членов НАТО, - написал Пушков.

Так сенатор ответил на слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который счел "едким" фразу главы МИД РФ Сергея Лаврова, посоветовавшего НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии в случае "возникновения экстренных дел".

Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком НАТО Джеймс Ставридис заявлял, что альянсу не следует исключать из поля зрения Россию. По его мнению, Западу нужно продолжать "остерегаться медведя".