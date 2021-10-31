Bloomberg: Слова Путина о возможности подорожании нефти до 100$ напугали США и Японию Фото: REUTERS

Заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до 100 долларов за баррель встревожило сразу несколько стран. Речь идет о США, Японию и Индию, говорится в статье агентства Bloomberg.

Авторов публикации отмечают, что после этих слов российского лидера страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого.

- Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. На протяжении нескольких недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти, - говорится в материале.

13 октября российский лидер Владимир Путин оценил, может ли стоимость нефти превысить потолок в 100 долларов за баррель. По его словам, это "вполне возможно", ведь сейчас цена на черное золото растет. При этом глава государства отметил, что сейчас Россия и ее партнеры из объединения ОПЕК+ делают все, чтобы нефтяной рынок стабилизировался, для чего, в частности, не допускают резких скачков цен.