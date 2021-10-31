Что произошло в ночь на 31 октября

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российскую вакцину "Спутник Лайт" лучше всего использовать только для повторной вакцинации граждан. Такие рекомендации пропишет Министерство здравоохранения РФ, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также напомнил, что вакцинация от ковида должна быть сделана зарегистрированными в России вакцинами.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что представители ЕМА и ВОЗ предпочитают не замечать успехов вакцинации российским препаратом "Спутник V". По его словам, наша вакцина блестяще справляется с защитой организма. В качестве возможной причины непризнания "Спутника V" в ЕС Гинцбург назвал различия в европейском и российском законодательствах.

Слова президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до 100 долларов за баррель встревожили США, Японию и Индию. После этого страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для наращивания добычи ископаемого.

Десятки российских туристов, в том числе дети в возрасте от двух лет, отравились в одном из отелей в Египте в городе Хургада. С температурой госпитализировано до 30 человек. Тем временем, сам отель закрыли на два дня до выяснениях причин случившегося.

Эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о признаках постковидного синдрома при дельта-штамме. Так, у пациентов отмечается более выраженная утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса и нарушения памяти.