Музыкант Бон Джови заболел коронавирусом и отменил концерт во Флориде

Джон Бон Джови / Кадр из видео

Американский рок-музыкант Джон Бон Джови отменил концерт во Флориде в связи с заражением коронавирусом, сообщает телеканал 7News.

Группа Bon Jovi должна была выступить в Майами-Бич (штат Флорида), но отменила концерт в связи с болезнью лидера и основателя музыкального коллектива. Это сделали со сцены перед собравшимися поклонниками.

Представители группы уточнили, что Бон Джови прошел вакцинацию от COVID-19 и чувствует себя отлично, но не желает подвергать других риску заражения.

Остальные участники музыкального коллектива также прошли тестирование на ковид. Их результат отрицательный. В Майами-Бич группа сыграла без вокалиста.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцинированные от коронавирусной инфекции могут подхватить штамм "Дельта" из-за характера этого варианта COVID-19. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.