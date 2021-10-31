США проводят ревизию ядерной доктрины с учетом предложений союзников

Вашингтон проводит ревизию ядерной доктрины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты проводят ревизию своей военно-ядерной политики, учитывая предложения союзников на этот счет, заявили в Белом доме.

"Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им дальнейшие шаги, - уточнил чиновник, сопровождающий американского президента Джо Байдена в поездке на саммит G20 в Риме. - Мы многое услышали от них по поводу вопроса о доктрине".

Он уточнил, что ревизия - это стандартный процесс, который проходит после смены администрации по итогам президентских выборов.

Как ранее писал сайт kp.ru, союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихоокеанском регионе пытаются уговорить Вашингтон отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первыми, поскольку в некоторых странах считают, что это приведет не к стабильности в мире, а наоборот – "придаст смелости" России.

Напомним, саммит "Большой двадцати" проходит в итальянской столице в период 30–31 октября. В числе вопросов, которые обсуждают представители государств, проблема восстановления мировой экономики после пандемии, цифровая трансформация, изменения климата, защита окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике.