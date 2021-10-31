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Общество31 октября 2021 9:09

Хакеры получили данные 11 тысяч клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

Представитель компании признал факт взлома базы данных
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Хакеры могут использовать полученные данные для вымогательства

Хакеры могут использовать полученные данные для вымогательства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры взломали базу данных британского ювелирного дома Graff Diamonds, в результате чего у них оказались персональные данные около 11 тысяч клиентов компании, сообщает Daily Mail, уточняя, что за атакой может стоять группировка вымогателей Conti, которая действует с территории России.

Представитель Graff Diamonds подтвердил факт взлома. По его словам, компания обратилась в правоохранительные органы и проинформировала клиентов о возможных рисках.

Британское издание отмечает, что хакеры могут прибегнуть к вымогательству, угрожая выложить в открытый доступ конфиденциальные данные.

Graff Diamonds основана в 1960 году ювелиром Лоуренсом Граффом. В числе ее клиентов называют бывшего президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, премьер-министра Бахрейна Сальмана бен Хамада бен Иса Аль Халифу, актеров Алека Болдуина и Тома Хэнкса, телеведущую Опру Уинфри и экс-капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма.