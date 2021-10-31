Хакеры получили данные 11 тысяч клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

Хакеры могут использовать полученные данные для вымогательства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры взломали базу данных британского ювелирного дома Graff Diamonds, в результате чего у них оказались персональные данные около 11 тысяч клиентов компании, сообщает Daily Mail, уточняя, что за атакой может стоять группировка вымогателей Conti, которая действует с территории России.

Представитель Graff Diamonds подтвердил факт взлома. По его словам, компания обратилась в правоохранительные органы и проинформировала клиентов о возможных рисках.

Британское издание отмечает, что хакеры могут прибегнуть к вымогательству, угрожая выложить в открытый доступ конфиденциальные данные.

Graff Diamonds основана в 1960 году ювелиром Лоуренсом Граффом. В числе ее клиентов называют бывшего президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, премьер-министра Бахрейна Сальмана бен Хамада бен Иса Аль Халифу, актеров Алека Болдуина и Тома Хэнкса, телеведущую Опру Уинфри и экс-капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма.