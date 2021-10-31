Писатель Роальд Даль возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

Роальд Даль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежегодный список наиболее богатых покойных знаменитостей, чьи потомки на много поколений вперед могут жить безбедно за счет дохода от прав на творения умерших предков, опубликовал журнал Forbes. Впервые за восемь лет в нем сменился лидер. Певца Майкла Джексона обошел британский детский писатель Роальд Даль.

Даль известен повестями повестей "Ведьма", "Матильда", "Чарли и шоколадная фабрика" и другими. Писатель умер от рака в 1990 году в возрасте 74 лет. Netflix приобрела права на его произведения, что и позволило писателю занять первое место по посмертному доходу в 2021 году. Он составил 513 млн долларов.

120 миллионов долларов в 2021 году заработал для наследников певец Принс, который умер в 2016 году в возрасте 57 лет от передозировки наркотиков во время своего концертного турне. Родственники певца продали почти половину наследства, включая авторские права на песни.

75 миллионов долларов посмертно заработал певец Майкл Джексон, умерший от передозировки болеутоляющими в 2009 году в возрасте 50 лет. Его лейбл Mijac Music привлек около $30 млн инвестиций, а песни собрали около 1,3 млрд прослушиваний.

Потомки художника Чарльза Шульца получили от его трудов 40 миллионов долларов. 77-летний карикатурист умер в 2000-м году, но его комикс Peanuts про мальчика Чарли и его собачку Снупи, до сих пор один из самых популярных в мире.

Замкнул пятерку Теодор Сьюз Гейзель, более известный как доктор Сьюз, умерший в 1991 году. В США в 2021 году продано почти 7 миллионов его печатных книг, что на миллион больше, чем годом ранее.

Также в число самых богатых умерших знаменитостей по итогам 2021 года попали певец и актер Бинг Кросби ($33 млн), певец и актер Элвис Пресли ($30 млн), гольфист Арнольд Палмер ($27 млн), поэт-песенник Джерри Гоффин ($23 млн), певец Лютер Вандросс ($21 млн), музыкант Боб Марли ($16 млн), рэпер Juice WRLD ($15 млн) и один из основателей The Beatles Джон Леннон ($12 млн).