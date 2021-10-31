Собянин заявил о росте объема вакцинации в Москве в 4-5 раз

Сергей Собянин. Фото: Денис Гришкин. Пресс-служба мэра Москвы

В Москве в несколько раз вырос объем вакцинации в сравнении с концом августа, заявил в эфире телеканала "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Объём её увеличился в 4–5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений, - подчеркнул Собянин. - Активно начали вакцинироваться и пожилые москвичи, что тоже очень правильно и не может не радовать".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной, а число заражений за последнюю неделю заметно выросло.

Градоначальник анонсировал, что власти Москвы увеличат количество центров экспресс-тестирования на COVID-19 до 50, что позволит выявлять вирус на ранних стадиях.

Напомним, с 28 октября по 7 ноября 2021 года в Москве действуют нерабочие дни. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с распространением коронавирускной инфекции.