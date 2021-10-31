На ужин участникам саммита G20 подали овощи и рыбные блюда

120 участников саммита G20 в Риме на ужин угощали рыбными и овощными блюдами Фото: REUTERS

120 участников саммита G20 в Риме, в том числе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на ужин угощали рыбными и овощными блюдами, сообщает ТАСС.

В частности, в меню были маринованный в травах лосось, сибас с зеленью, ризотто из тыквы и пирог с помидорами, сельдереем, артишоками и картофелем.

Питание организовали в двух помещениях, чтобы можно было соблюдать правила социальной дистанции.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин принимает участие в саммите G20, но только в режиме онлайн.

В своем выступлении российский лидер больше всего внимания уделил экономике. Путин ненавязчиво раскритиковал антикризисные меры стран большой двадцатки. Больше всего президенту не нравится, что государства залезают в долги без крайней необходимости.