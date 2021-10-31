СК задержал подозреваемого в убийстве двух девочек в Туве

Место происшествия / Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Тыва

Правоохранительные органы задержали 23-летнего уроженца Тес-Хемского района по подозрению в убийстве девочек 9 и 14 лет в Кызыле, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Тыва.

"Сегодня около 05 часов в правоохранительные органы гор. Кызыла поступило сообщение об обнаружении у дома № 37/3 по ул. Лопсанчапа гор. Кызыла двух девочек, 9 и 14 лет, с множественными травмами, - говорится в сообщении ведомства в воскресенье, 31 октября. - 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении".

О личности задержанного известно, что он ранее судим по нескольким статьям Уголовного Кодекса России. Следственные органы проводят все необходимые оперативные мероприятия, в том числе с участием подозреваемого, чтобы выяснить все обстоятельства гибели детей.

Как ране писал сайт kp.ru, в конце сентября в квартире пятиэтажки в Оренбургской области нашли изувеченные тела двух молодых девушек, тело третьей с множественными ножевыми ранениями обнаружили в десятках метрах от подъезда. Погибшими оказались три студентки орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии, а в Гае снимали квартиру.