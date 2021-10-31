Инфекционист Горелов назвал три причины, из-за которых могут продлить нерабочие дни в России

Существенную роль играют показатели вакцинации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Локдаун в России могут продлить, если коэффициент распространения коронавирусной инфекции составит больше единицы, заявил в интервью газете "Известия" заместитель руководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Инфекционист уточнил, что есть и другие критерии, по которым власти определяют необходимость продления принятых антиковидных мер.

В частности, важное значение имеет число свободных коек в госпиталях. Кроме того, существенную роль играют показатели вакцинации, от которых зависит выработка коллективного иммунитета.

"Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится", - констатировал Горелов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, Путин поручил расширить объемы тестирования, тем самым разорвав цепочку распространения вируса.